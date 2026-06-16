Calcio

SARONNO – Prosegue la costruzione del Fbc Saronno che affronterà il campionato di Eccellenza 2026-2027. La società biancoceleste ha ufficializzato la conferma di Roberto Candido, uno dei giocatori di maggiore esperienza e qualità della rosa che nella stagione appena conclusa ha raggiunto il miglior risultato dell’ultimo ventennio, arrivando fino alla finale playoff del girone, poi persa contro la Solbiatese.

La permanenza di Candido rappresenta un tassello importante nello scacchiere del club saronnese, intenzionato a dare continuità al progetto tecnico che ha consentito alla squadra di recitare un ruolo da protagonista nell’ultimo campionato.

Classe ed esperienza non mancano al fantasista biancoceleste, che nel corso della propria carriera ha collezionato una lunga serie di presenze tra professionismo e campionati nazionali. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, Candido ha esordito in Serie B con il Sassuolo e può vantare oltre 250 presenze in Serie C con le maglie di Südtirol, Monza, Pro Patria, Bassano, Padova e Rimini. Importante anche il percorso maturato in Serie D, dove ha vestito le casacche di Casatese, Casale, Varese, Siena e Union Clodiense, portando in ogni esperienza qualità tecniche, visione di gioco e personalità.

Con la conferma di Candido, il Saronno si assicura dunque uno degli elementi più rappresentativi del reparto offensivo, capace di mettere a disposizione della squadra non soltanto tecnica e fantasia, ma anche leadership ed esperienza nei momenti decisivi della stagione. La società continua così a definire la rosa in vista del prossimo campionato, con l’obiettivo di consolidare quanto di buono costruito negli ultimi mesi e confermarsi tra le protagoniste del girone di Eccellenza.

Nelle scorse settimane la dirigenza guidata dal direttore generale Marco Proserpio ha iniziato a delineare il nuovo organico confermando alcuni elementi ritenuti fondamentali e intervenendo sul mercato con diversi innesti. Tra le novità spiccano gli arrivi del portiere De Toni, del difensore centrale Mazzola, proveniente dal Borgosesia e con trascorsi anche in Serie D, e del terzino classe 2007 Bergogni arrivato dal Sedriano. Sul fronte dei ritorni, quello dell’attaccante saronnese Pietro Favilla, rientrato in biancoceleste dopo la recente esperienza in Serie D con la Pro Sesto.

16062026