Calcio

SOLARO – Il Comitato regionale Lombardia ha pubblicato le graduatorie di merito per il completamento degli organici dei campionati regionali. Il tema centrale riguarda l’Eccellenza: il passaggio da 54 a 48 squadre, con l’eliminazione dei turni infrasettimanali, riduce gli spazi per i ripescaggi e crea un effetto a cascata sulle categorie inferiori. Il “collo di bottiglia” pesa soprattutto sulla Promozione. A sperare nel salto di categoria sono la vincente della Coppa Italia e le vincenti del terzo turno playoff, ma lo scenario appare complicato. Tra le società interessate c’è anche l’Universal Solaro, che rischia di vedere sfumare la possibilità di ripescaggio.

Ripercussioni anche in Prima categoria, dove le vincenti del terzo turno hanno invece il salto garantito. Al momento resterebbe fuori l’Accademia Bustese, prima nella graduatoria. In attesa degli sviluppi guardano alla prossima stagione anche Veniano, ottavo, Italia, tredicesima, Luisago Grandate, ventunesima, e Valceresio, ventisettesima.

In Seconda categoria buone speranze per il Bosto, secondo, già certo del salto avendo vinto il Cistellum. Seguono in graduatoria Robur, nona, Dal Pozzo, trentatreesimo, Caravate, trentanovesimo, Jeraghese, quarantesima, Oratorio Lainate Ragazzi, cinquantaduesimo, Mercallo, sessantatreesimo, e Cuassese, sessantacinquesima.

In Terza categoria spera il Ceresium Bisustum, terzo, che unirà le forze con l’Olimpia Tresiana. Seguono, tra le altre, Dietro San Vittore Olona, decimo, Ponte Tresa, ventiduesima, Azzurra Mozzate, ventottesima, Airoldi, cinquantatreesima, Virtus Sedriano, cinquantacinquesima, Rescalda, sessantesima, e Oratorio Cerro Maggiore, sessantunesimo.

16062026