Groane

CERIANO LAGHETTO – Una serata dedicata agli appassionati degli scacchi sotto il cielo estivo di Ceriano Laghetto. Martedì 16 giugno il parco pubblico Il Giardinone ospiterà la 30ª edizione del torneo open lampo “Scacchi sotto le stelle”, manifestazione organizzata dall’Asd Scacchistica Cerianese con il patrocinio del Comune di Ceriano Laghetto.

L’appuntamento è fissato alle 21 con la chiusura delle iscrizioni, mentre il primo turno di gioco prenderà il via alle 21.15. La competizione sarà aperta a tutti i giocatori, italiani e stranieri, senza obbligo di tesseramento.

Il torneo si svolgerà con la formula del gioco blitz e prevede undici turni complessivi. Ogni partecipante avrà a disposizione cinque minuti di tempo di riflessione per partita. La manifestazione seguirà il regolamento della Federazione Internazionale degli Scacchi e della Federazione Scacchistica Italiana per questa specifica modalità di gioco.

L’iniziativa rappresenta uno degli appuntamenti più longevi promossi dalla società cerianese e offre l’opportunità di confrontarsi sulla scacchiera in un contesto informale e all’aperto, richiamando ogni anno giocatori di diverse età e livelli di esperienza.

Per iscrizioni, costi e ulteriori informazioni gli organizzatori invitano a contattare l’associazione all’indirizzo email [email protected] oppure a consultare la pagina dedicata al torneo sulla piattaforma Vesus.

(foto archivio)

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