Comasina

CESATE – Una giornata all’insegna del gioco, della concentrazione e del divertimento ha caratterizzato la quinta edizione di “Cesate per gli Scacchi”, manifestazione che domenica 14 giugno ha richiamato numerosi bambini, famiglie e appassionati. L’iniziativa ha animato il paese grazie alla presenza della scacchiera gigante e degli istruttori della Scuola Scacchi di Ceriano Laghetto, che hanno coinvolto i partecipanti in attività dedicate sia ai più piccoli sia a chi desiderava avvicinarsi a questa disciplina.

La mattinata e le prime ore del pomeriggio sono state caratterizzate da momenti di gioco e apprendimento, mentre successivamente spazio alla competizione con i tornei organizzati nell’ambito della manifestazione.

In programma due distinti appuntamenti: il torneo amatoriale riservato ai principianti e il Rapid Fide internazionale, che ha visto confrontarsi giocatori di livello più elevato in una competizione riconosciuta dalla Federazione internazionale degli scacchi.

Dal Comune di Cesate è arrivato un ringraziamento a tutti i partecipanti per l’impegno, la passione e il clima sportivo che hanno contribuito a creare nel corso della giornata. Un particolare ringraziamento è stato rivolto all’Asd Scacchistica Cerianese, partner dell’iniziativa, e a tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione dell’evento, permettendo la riuscita di una manifestazione che anno dopo anno continua a coinvolgere un numero crescente di appassionati. La quinta edizione di “Cesate per gli Scacchi” ha così confermato il proprio ruolo tra gli appuntamenti più apprezzati dedicati al gioco degli scacchi nel territorio delle Groane, offrendo un’occasione di incontro, socializzazione e crescita per giocatori di tutte le età.

(foto di gruppo dei vincitori)

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