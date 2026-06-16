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CISLAGO – Una giornata all’aria aperta all’insegna dello sport, della riflessione e della valorizzazione ambientale: domenica 21 giugno, il territorio cislaghese ospiterà la prima edizione di “Orienteering nel Bosco del Rugareto“, un’iniziativa nata per far conoscere da vicino una disciplina affascinante e, al contempo, promuovere la ricchezza naturale dei boschi locali.

La manifestazione, fortemente voluta dal parco locale d’interesse sovracomunale “Bosco del Rugareto” in stretta collaborazione con il comune di Cislago e l’Asd polisportiva Punto Nord, è completamente gratuita e aperta a partecipanti di tutte le età.

L’orienteering, o corsa orientamento, è uno sport stimolante che mette alla prova non soltanto le doti fisiche dei partecipanti, ma anche la capacità di lettura di una cartina topografica e l’abilità nel riconoscere il terreno in cui ci si trova. Per questa prima edizione, gli organizzatori hanno predisposto due differenti tracciati, ciascuno con una durata stimata di circa trenta o quaranta minuti. Chi desidera una sfida più contenuta potrà cimentarsi nel percorso bianco, lungo 2,5 chilometri, mentre i più intraprendenti potranno misurarsi con il percorso giallo, della lunghezza di 4 chilometri.

La partecipazione all’evento è flessibile e aperta a diverse modalità, consentendo l’iscrizione sia a livello singolo sia in piccoli gruppi composti da un massimo di tre persone. Trattandosi di un’attività immersa nella natura, i minorenni potranno prendere parte alla manifestazione solo se regolarmente accompagnati da un adulto. Il punto di ritrovo per tutti gli iscritti è fissato a partire dalle 9 al parcheggio di via Vismara a Cislago. La partenza sarà libera e i partecipanti potranno avviarsi all’interno della fascia oraria compresa tra le 9.30 e le 10:30, mentre la chiusura ufficiale dei percorsi è prevista rigorosamente per le 11.30.

Per ragioni organizzative e logistiche, la partecipazione è subordinata a una prenotazione da effettuare anticipatamente. Coloro che desiderano aderire alla giornata dovranno completare l’iscrizione entro e non oltre le 24 di mercoledì 17 giugno. La procedura è semplice e immediata, e richiede l’utilizzo dello specifico codice QR presente sul volantino ufficiale dell’evento. Per ulteriori informazioni e dettagli è possibile consultare i canali web ufficiali della Polisportiva Punto Nord.

Con questa iniziativa, riassunta dallo slogan “Muoviti. Osserva. Orientati. Divertiti!“, Cislago si prepara a vivere una domenica di sport e condivisione, invitando la cittadinanza a scoprire il proprio ambiente naturale in modo attivo e consapevole.

(foto d’archivio)

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