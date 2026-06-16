Cronaca

ARGEGNO – Tragedia nella notte lungo la Statale Regina, dove un violento scontro frontale tra due automobili è costato la vita a un uomo di 37 anni residente a Centro Valle Intelvi. L’incidente è avvenuto attorno alle 0.30 al confine tra i comuni di Argegno e Brienno. A seguito dell’impatto, una delle vetture è uscita di strada precipitando lungo la scarpata che costeggia il lago. Il conducente, 37 anni, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo e scaraventato a diversi metri di distanza, finendo nella zona sottostante. Per lui non c’è stato nulla da fare. Gravemente ferita la donna di 35 anni che viaggiava come passeggera sulla stessa auto. La donna è riuscita a uscire dal veicolo e a risalire la scarpata nonostante le ferite e il forte stato di choc. Soccorsa dal personale sanitario, è stata trasportata in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale di Varese.

Imponente il dispositivo di soccorso attivato dopo la chiamata al 112. Sul posto sono intervenuti mezzi del 118, vigili del fuoco con squadre terrestri e nautiche, l’elisoccorso e l’unità navale del 3° Nucleo della Guardia Costiera del Lago di Como. Le ricerche si sono concentrate inizialmente all’interno dell’auto finita in acqua e successivamente nell’area circostante, fino al ritrovamento del 37enne ormai privo di vita.

L’uomo è stato recuperato con il gommone dei vigili del fuoco. I soccorritori hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso una volta raggiunta la riva. Al termine dei rilievi, i carabinieri hanno arrestato con l’accusa di omicidio stradale il conducente dell’altra vettura coinvolta nell’incidente, un ventinovenne residente a Solaro. L’uomo, rimasto ferito e ricoverato in codice giallo, è risultato positivo all’alcoltest con un tasso alcolemico vicino a 1,80 grammi per litro. Su disposizione del magistrato di turno della Procura di Como è attualmente piantonato in ospedale.

(foto: il recupero del veicolo finito nel lago, a cura dei vigili de fuoco)

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