Città

SARONNO – “Sono stati molti gli eventi pubblici che, negli ultimi fine settimana, hanno animato la città e i quartieri di Saronno, e quello appena passato non ha fatto eccezione. La città si è accesa venerdì al parco del Santuario, sabato in centro con un evento dedicato ai giovani e con la riapertura al pubblico del cortile di Palazzo Visconti, ma soprattutto per tutto il fine settimana ha preso vita una due giorni di festa in Cascina Colombara, frazione troppo spesso lasciata ai margini”.

Inizia così la nota di Tu@Saronno: “Tutti eventi patrocinati e sostenuti dall’Amministrazione, rivolti a target diversi e con finalità diverse, che però hanno come filo conduttore generale quello di rendere più viva la città e di creare occasioni sociali che possano essere aperte a tutti. Un ringraziamento va a tutte le realtà che hanno lavorato nei mesi scorsi perché questa due giorni potesse avere luogo, e che non citiamo per il rischio altissimo di dimenticarne qualcuna. È stato sicuramente un grande impegno collettivo che testimonia ancora una volta come esista una Saronno molto desiderosa di darsi da fare e di ritrovare il senso di comunità, obiettivo che come Amministrazione sosterremo ogni qual volta possibile”.

“Solo alla Colombara – dove da 15 anni non si teneva una festa di questo tipo – sono state circa 2000 le persone che hanno partecipato ai momenti pubblici, ai balli di gruppo, ai concerti, alla possibilità di mangiare qualcosa sul posto, alla corsa podistica, e alta è stata la partecipazione anche agli altri eventi. Appuntamenti a cui tutti hanno potuto accedere senza la necessità di pagare un biglietto o di una consumazione obbligatoria. È attraverso questo tipo d’inclusione che si costruisce il senso di appartenenza necessario a rendere i nostri quartieri più vivi ma anche più sicuri, agevolando le relazioni tra le persone in maniera tale che nessuno resti indietro. Un obiettivo molto ambizioso che l’Amministrazione ha il dovere supportare, e che prosegue un percorso iniziato ormai già da mesi con successo che proporrà molte altre e nuove iniziative nel corso di questa estate”.

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