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SARONNO – GERENZANO – “Avete presente quando aprite la porta di casa e, con entusiasmo, dite: «Ah, finalmente sono a casa!»? Ecco, questa è l’esperienza che vivranno i primi 8 ragazzi con disabilità che hanno completato il loro percorso verso l’autonomia e trovato una casa tutta per sè ed i propri compagni di viaggio. Li abbiamo celebrati durante la festa conclusiva del progetto Pnrr Linea 1.2 – Disabilità & Autonomia”.

Inizia così la nota condivisa dall’assessore ai Servizi alla Persona Matteo Fabris.

“Il Pnrr ha rappresentato una risorsa economica fondamentale, ma questi fondi non sarebbero serviti a nulla senza operatori appassionati, preparati e attenti, capaci di rispondere concretamente ai bisogni dei ragazzi e delle loro famiglie. A loro va il mio più sincero ringraziamento: ai funzionari e agli operatori dell’Ambito Territoriale del Saronnese e a tutte le realtà che hanno lavorato con costanza, sensibilità e competenza, come Il Granello – Coop Sociale e Dandelion Cooperativa Sociale .



Saronno e i Comuni dell’Ambito possono contare su un patrimonio inestimabile di professionalità ed è grazie ai professionisti del sociale se i finanziamenti si sono trasformati in opportunità reali e risultati concreti.



Eppure, nonostante le risorse e il lavoro degli operatori, la vera riuscita di questo straordinario progetto è dipesa soprattutto dagli utenti: i nostri ragazzi e ragazze (i più belli del mondo) e dalle loro famiglie.



Perché per un ragazzo con disabilità ci vuole un grande coraggio e determinazione per intraprendere il cammino verso l’autonomia e, passo dopo passo, abbracciare il proprio progetto di vita. È un traguardo che dobbiamo applaudire, e io ne sono profondamente fiero. Per ognuno di loro.



E serve coraggio anche ai genitori. Non è facile “lasciare andare”, pur sapendo che quella cameretta vuota si riempirà della speranza di un futuro sereno e sicuro, in cui i genitori sopravviveranno solo come ricordi dolcissimi e amerevoli nella memoria di quei loro bambini speciali, diventati ormai grandi per davvero



Se tutto questo è stato possibile, è grazie alla loro scelta di non arrendersi al destino, ma di andare incontro al futuro per plasmarlo sulle note dei propri sogni.



E infine, in tutto questo, c’è la politica. Quella vera, quella bella. Quella che sta tra la gente e lavora per la gente. Quella che tenta di trasformare le risorse in sogni ed i sogni in realtà, valorizzando il meglio che il nostro territorio può offrire.



In qualità di delegato alla Presidenza dell’Ambito di Saronno, non posso che essere grato a chi mi ha preceduto per l’impulso dato a questo progetto e ai miei colleghi assessori ai Servizi Sociali per il percorso che stiamo costruendo insieme: una politica che unisce, genera possibilità e non lascia indietro nessuno”.

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