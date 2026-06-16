Cronaca

LENTATE SUL SEVESO – Momenti di apprensione oggi a Lentate sul Seveso, dove un uomo di 56 anni è stato soccorso in gravissime condizioni dopo essere stato trovato a terra accanto a un monopattino. L’intervento è scattato attorno alle 13.25 in via per Mariano, all’incrocio con via per Figino. Inizialmente i soccorritori sono stati allertati con il massimo livello di urgenza per una persona rinvenuta a terra. Al momento dell’attivazione non era chiaro se l’uomo fosse rimasto coinvolto in un incidente stradale oppure se fosse stato colpito da un malore. Sul posto sono intervenuti un’automedica, un’ambulanza e i carabinieri per gli accertamenti del caso.

Secondo quanto riferito dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, il 56enne è stato trovato in arresto cardiocircolatorio. I sanitari hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione e il paziente è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, con le procedure di soccorso ancora in corso durante il trasferimento.

Resta ora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e se la caduta sia stata causata da un malore improvviso oppure da un incidente. Gli accertamenti sono affidati alle forze dell’ordine intervenute sul posto.

(foto archivio)

16062026