I più letti di ieri: incidente con elisoccorso, nuova rotonda e furto con raggiro
16 Giugno 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 15 giugno, l’attenzione dei lettori si è concentrata sulla cronaca con un grave incidente stradale che ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso, sui lavori pubblici con l’avvio del cantiere per una nuova rotatoria e su un furto messo a segno con un raggiro in pieno centro. Spazio anche agli sviluppi della vertenza Electrolux dopo il confronto al Ministero.
Paura a Caronno Pertusella per uno scontro tra un’auto e una moto che ha coinvolto tre persone, tra cui un minorenne. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e l’elisoccorso per il trasporto di uno dei feriti.
Scontro tra auto e moto: 3 persone soccorse tra cui un minorenne. Elisoccorso a Caronno
Prende il via il cantiere per la nuova rotatoria in via Parma, un intervento destinato a modificare la viabilità fino alla fine di settembre. I lavori interesseranno anche altre strade cittadine nelle prossime settimane.
Saronno, nuova rotonda in via Parma: parte il cantiere che durerà fino a fine settembre. Operai anche in via Galli (e presto in via Varese)
Una donna ha denunciato il furto del proprio Rolex dopo essere stata avvicinata da una sconosciuta che, con la scusa di chiedere un’informazione, l’ha abbracciata riuscendo a sottrarre l’orologio senza farsi notare.
Saronno, chiede un’informazione e la abbraccia: sparisce un Rolex
Si apre una fase di tregua nella vertenza Electrolux: dopo l’incontro al Ministero sono stati sospesi per 50 giorni i licenziamenti e le ipotesi di chiusura, consentendo la prosecuzione del confronto tra azienda e parti sociali.
Electrolux, sospesi licenziamenti e chiusure. 50 giorni di tregua dopo l’incontro al ministero
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