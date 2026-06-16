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SARONNO – Martedì 16 giugno 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e asciutte, con cieli in prevalenza poco nuvolosi e soltanto alcuni addensamenti nelle ore pomeridiane. Non sono previste precipitazioni e non risultano allerte meteo in vigore.

Nel dettaglio, il tempo si manterrà gradevole per gran parte della giornata, con ampie schiarite alternate a qualche passaggio nuvoloso nelle ore centrali e nel pomeriggio. Le temperature saranno tipicamente estive, con valori compresi tra una minima di 20°C e una massima di 30°C. Il clima risulterà caldo ma senza particolari eccessi. I venti saranno assenti o molto deboli al mattino, mentre dal pomeriggio si faranno moderati dai quadranti sud-orientali, contribuendo a una lieve ventilazione nelle ore più calde.

Le condizioni meteorologiche favoriranno le attività all’aperto, grazie all’assenza di piogge e alla prevalenza del sole. Non si segnalano fenomeni significativi o situazioni di particolare criticità per il territorio cittadino.

Per quanto riguarda la Lombardia, il campo di alta pressione continuerà a garantire tempo stabile sulla maggior parte della regione. Sulle pianure e nelle aree pedemontane prevarranno cieli poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, mentre sui rilievi alpini e prealpini si assisterà a un aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio, con possibilità di deboli piogge in serata su alcuni settori montani. Nel complesso, il quadro meteorologico regionale resterà favorevole e prevalentemente soleggiato.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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