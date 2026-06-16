Politica

VARESE / MILANO – Si terrà venerdì 19 giugno alle 17.30, al palace Hotel di Varese, il convegno dal titolo “Varese Land Of?”, organizzato e moderato dal consigliere regionale Giuseppe Licata.

All’incontro prenderanno parte il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, l’europarlamentare Massimiliano Salini, vicepresidente del Partito Popolare Europeo, e l’assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi.

Il dibattito politico sarà preceduto da un panel tecnico-territoriale che vedrà la partecipazione dell’imprenditore Gianfranco Librandi e dei rappresentanti provinciali di Confindustria, Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato. Al centro del confronto ci saranno le prospettive di sviluppo economico della provincia di Varese, alla luce della crisi energetica, delle trasformazioni geopolitiche e dei profondi cambiamenti economici che stanno ridefinendo gli equilibri internazionali.

“Le sempre più frequenti crisi aziendali, le serrande abbassate nei centri cittadini e gli allarmi che arrivano dal comparto agricolo sono il riflesso di dinamiche globali che producono effetti molto concreti anche sul nostro territorio, soprattutto sul fronte occupazionale – spiega Licata –. Ma proprio in queste difficoltà la provincia di Varese può trovare l’occasione per rafforzare le proprie radici industriali ed imprenditoriali e coltivare vecchie e nuove vocazioni, dall’industria al turismo, dal digitale allo sport, cogliendo le opportunità della globalizzazione e dell’innovazione tecnologica, anziché subirne passivamente gli effetti. Per questo ho voluto coinvolgere al tavolo imprenditori e associazioni di categoria che ogni giorno affrontano le sfide di questo momento storico”.

“Le istituzioni – prosegue Licata – devono fare la loro parte, creando condizioni favorevoli alla crescita. A partire dal costo dell’energia, che oggi rappresenta uno dei principali fattori di difficoltà per imprese e famiglie, schiacciate da bollette sempre più pesanti. Ne parleremo con in Ministro Pichetto Frattin, impegnato in una battaglia politica per l’introduzione del nucleare di nuova generazione. Con Massimiliano Salini, recentemente nominato relatore in Commissione Ambiente del Parlamento Europeo per la revisione del regolamento sugli standard di emissione di CO₂ per auto e furgoni, discuteremo anche di automotive, da cui dipendono molte filiere del nostro territorio. L’obiettivo – conclude – è contribuire a costruire un dibattito serio, concreto e orientato al futuro del nostro territorio”.

La partecipazione al convegno è aperta al pubblico, previa registrazione al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-varese-land-of-1990769129055

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