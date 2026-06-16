Cronaca

MISINTO – Grande mobilitazione di soccorsi nel pomeriggio di oggi per un incidente stradale avvenuto lungo la Strada Provinciale 31bis, nella zona al confine con Rovellasca. L’allarme è scattato alle 15.10, quando la centrale operativa di Areu ha attivato i soccorsi per uno scontro che, nelle prime fasi, è apparso particolarmente serio.

Secondo le informazioni disponibili, nell’incidente sono rimaste coinvolte quattro persone: due ragazzi di 16 anni, una donna di 29 anni e una di 58 anni. Tutti sono stati assistiti dal personale sanitario intervenuto sul posto. Per fronteggiare l’emergenza è stato disposto l’intervento di un imponente dispositivo di soccorso, con l’invio di tre ambulanze e dell’elisoccorso decollato da Como. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Seregno, incaricati dei rilievi e della gestione della viabilità, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e ai volontari del distaccamento di Misinto.

I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti, collaborando con il personale sanitario nelle operazioni di soccorso. La dinamica dello scontro è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine. La presenza dei mezzi di emergenza ha comportato rallentamenti e disagi alla circolazione lungo la Provinciale 31bis, importante collegamento tra Misinto e Rovellasca, per consentire i soccorsi e i successivi accertamenti.

(foto archivio)

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