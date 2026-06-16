Misinto

MISINTO – Una giornata dedicata alla memoria, alla gratitudine e al futuro della comunità. Lo scorso fine settimana è stata ricordata ufficialmente la donazione della storica Villa Re a Legambiente Lombardia, un gesto compiuto circa sette anni fa da Maria Pia Re e destinato a lasciare un segno profondo nella vita del paese. A sottolineare il significato dell’iniziativa è stato il sindaco Matteo Piuri, che ha voluto ricordare come la scelta di affidare la villa di famiglia a Legambiente rappresenti molto più di una semplice cessione di un immobile.

Un gesto di grande generosità

“Villa Re”, come viene comunemente chiamata dai misintesi, è entrata a far parte del patrimonio di Legambiente grazie alla volontà di Maria Pia Re. Secondo il primo cittadino, si tratta di un atto di straordinaria generosità e di grande valore non soltanto dal punto di vista ambientale, ma anche sociale e civile. Piuri ha ricordato il proprio legame personale con il luogo, raccontando di essere entrato per la prima volta nella villa quando era ancora un giovane chierichetto. Successivamente vi ha fatto ritorno da sindaco, insieme ai rappresentanti di Legambiente, quando la benefattrice era già scomparsa. L’ultima visita è stata proprio in occasione della cerimonia dedicata alla sua memoria.

Un luogo aperto alla comunità

Nelle intenzioni condivise durante l’incontro, Villa Re è destinata a diventare un punto di riferimento per la cittadinanza, uno spazio aperto all’incontro, alla partecipazione e alla crescita collettiva. L’Amministrazione comunale ha ribadito la volontà di collaborare con Legambiente affinché la struttura possa essere valorizzata attraverso iniziative, eventi e progetti capaci di coinvolgere persone di tutte le età e sensibilità.

L’obiettivo è trasformare la villa in un luogo vivo e frequentato, capace di creare nuove opportunità di aggregazione e di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

Ringraziamenti e prospettive future

Nel corso della giornata il sindaco ha espresso il proprio ringraziamento a Legambiente Lombardia, al presidente del Parco delle Groane, alle associazioni presenti, a don Giancarlo per il suo intervento, alla responsabile del Family Point comunale e agli assessori che hanno partecipato all’iniziativa. Un pensiero particolare è stato rivolto anche ai volontari che nei prossimi mesi e anni saranno chiamati a dare vita al progetto, contribuendo concretamente alla valorizzazione della villa. “Ci sono gesti che parlano al cuore di un paese e ne rafforzano il senso di appartenenza”, ha ricordato Piuri, definendo la donazione di Maria Pia Re una testimonianza concreta di attenzione verso il bene comune e un’eredità preziosa per le generazioni future. La speranza condivisa è che Villa Re possa presto diventare un luogo dove incontrarsi, condividere esperienze e costruire nuove pagine della storia di Misinto, nel segno della solidarietà, dell’ambiente e della partecipazione civica.

16062026