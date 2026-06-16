Saronnese

ORIGGIO – Un nuovo accesso al patrimonio naturalistico locale per valorizzare il territorio e avvicinare cittadini e famiglie alle aree verdi. Nei giorni scorsi è stata inaugurata la nuova Porta del Parco di Origgio, realizzata dal Parco dei Mughetti nell’ambito del progetto “Sistemi Verdi”.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con il Comune di Origgio, ha visto la partecipazione di amministratori, cittadini e famiglie nell’area raggiungibile a piedi dal termine di via Di Vittorio. Il nuovo spazio rappresenta un punto di ingresso e accoglienza al Parco dei Mughetti, con l’obiettivo di rendere più accessibili e fruibili le aree naturali del territorio.

A sottolineare il significato dell’intervento è stato anche il sindaco Evasio Regnicoli, che sui social ha commentato: “Abbiamo inaugurato la Porta del Parco di Origgio, un nuovo punto di accesso e di valorizzazione del nostro territorio. La Porta del Parco è un invito a scoprire e vivere il nostro territorio, tra natura, storia e tradizioni”.

L’opera rientra nel progetto “Sistemi Verdi”, finalizzato a rafforzare la rete ecologica locale attraverso interventi di riqualificazione ambientale e percorsi dedicati alla mobilità lenta. L’obiettivo è favorire il collegamento tra le diverse aree naturali e incentivare una frequentazione sostenibile degli spazi verdi.

Durante la serata sono state illustrate le caratteristiche del nuovo accesso e le finalità dell’intervento. Non è mancato uno spazio dedicato ai più piccoli, con attività di educazione ambientale pensate per avvicinare bambini e ragazzi ai temi della biodiversità, della sostenibilità e della conoscenza dell’ambiente naturale. Al termine dell’inaugurazione si è svolto un momento conviviale aperto ai partecipanti.

“Con il Plis dei Mughetti valorizziamo e tuteliamo un patrimonio prezioso, preservando il verde e il paesaggio per le generazioni future. Un piccolo gesto simbolico che guarda lontano, verso un territorio sempre più sostenibile, vivibile e attento alla tutela dell’ambiente”, ha concluso il sindaco.

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