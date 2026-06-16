Città

SARONNO – Le numerose segnalazioni arrivate da cittadini di Saronno e Caronno Pertusella per la presenza di odori molesti hanno portato il Comune di Saronno ad avviare un monitoraggio specialistico per individuare le possibili cause del fenomeno. L’amministrazione ha infatti affidato un incarico professionale per l’attivazione del sistema di monitoraggio olfattivo Molf, strumento sviluppato da Arpa Lombardia per analizzare e tracciare le emissioni odorigene. Lo conferma una determina pubblicata all’albo pretorio.

Il provvedimento nasce dalle segnalazioni raccolte nel corso del 2025 e del 2026, concentrate soprattutto nell’area meridionale di Saronno e nella zona centro-settentrionale di Caronno Pertusella. Secondo quanto riportato nella determina, i cittadini lamentano da tempo la presenza di cattivi odori che potrebbero avere origine da attività produttive presenti nella zona sud della città.

Per affrontare la situazione sono già stati convocati due tavoli tecnici dal Comune di Saronno con la partecipazione di Provincia di Varese, Arpa Lombardia, Ats Insubria, Comune di Caronno Pertusella e di una delle aziende presenti nell’area interessata. L’obiettivo è individuare le possibili sorgenti delle emissioni e valutare interventi per ridurre o eliminare il disagio segnalato dai residenti.

Il monitoraggio sarà svolto secondo le indicazioni della normativa regionale e prevede diverse attività: il coordinamento tra enti, il coinvolgimento dei cittadini, l’individuazione di segnalatori attendibili, la raccolta dei dati meteorologici, la validazione delle segnalazioni e la successiva elaborazione dei risultati.

L’incarico è stato affidato con procedura diretta alla società Servizi Territorio Srl di Cinisello Balsamo, che seguirà le attività preliminari, il supporto operativo e la conclusione della procedura di monitoraggio olfattometrico in collaborazione con Arpa Lombardia. La spesa complessiva è di 11.956 euro a carico del bilancio comunale. L’obiettivo dell’indagine è raccogliere dati oggettivi che consentano di individuare eventuali sorgenti delle molestie olfattive e valutare le azioni necessarie per la tutela della qualità della vita dei residenti delle aree interessate.

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