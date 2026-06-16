Comasco

ROVELLO PORRO – Novità per la circolazione stradale a Rovello Porro. Da ieri, 15 giugno, entra infatti in vigore una nuova disciplina del traffico in via Donizetti, dove è stato istituito il senso unico di marcia. A comunicarlo è stata la polizia locale, spiegando che lungo la strada sarà consentito il transito soltanto in uscita dal centro abitato, in direzione di via Como. La modifica è stata introdotta per ragioni di sicurezza stradale. Secondo quanto spiegato dal Comune, la carreggiata presenta infatti una larghezza ridotta che non consente il passaggio contemporaneo di due veicoli in condizioni ottimali di sicurezza.

L’istituzione del senso unico punta quindi a eliminare le criticità che potevano verificarsi durante l’incrocio tra mezzi provenienti da direzioni opposte, migliorando la fluidità della circolazione e riducendo il rischio di situazioni pericolose.

L’Amministrazione comunale e la polizia locale invitano automobilisti, motociclisti e ciclisti a prestare particolare attenzione alla nuova segnaletica stradale e a rispettare le modifiche introdotte, così da consentire un corretto adattamento alla nuova organizzazione della viabilità.

16062026