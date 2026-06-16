Cronaca

SARONNO – Un motociclista di 51 anni è rimasto ferito nella serata di ieri, lunedì 15 giugno, lungo la Sp31 bis, la tangenzialina che collega Saronno ai comuni limitrofi. L’incidente è avvenuto poco prima delle 23 e ha richiesto l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

Secondo i dati di Areu, l’allarme è scattato alle 22,49 per una caduta da moto avvenuta lungo l’arteria stradale. Coinvolta una sola persona, un uomo di 51 anni. Sul posto sono intervenuti un mezzo di soccorso avanzato di primo livello, un’ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca, i carabinieri della compagnia di Saronno e i vigili del fuoco.

Le condizioni del motociclista sono apparse inizialmente di media gravità. Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Legnano in codice giallo. Non risulterebbe in pericolo di vita.

Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Saranno i carabinieri a ricostruire con precisione le cause della caduta e a verificare eventuali elementi che possano aver contribuito all’incidente. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti.

L’episodio riporta l’attenzione sulla sicurezza della Sp31 bis, teatro nella sua breve storie di due incidenti mortali e diversi altri di grave entità. Il più recente risale a inizio giugno, quando lungo la stessa arteria perse la vita il motociclista 52enne Gianluca Pisu, residente a Ossona. In quel caso la caduta si rivelò purtroppo fatale nonostante il rapido intervento dei soccorsi.

(foto archivio)

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