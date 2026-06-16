Groane

SARONNO – Due uomini di 27 e 67 anni sono rimasti feriti nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 16 giugno, in un incidente avvenuto lungo viale Lombardia, nel tratto urbano della Statale 527, all’altezza dell’inizio del controviale.

L’allarme è scattato alle 17.55 per uno scontro che ha coinvolto complessivamente tre automobili e un autocarro. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione e sarà chiarita dagli accertamenti della polizia locale di Saronno, intervenuta sul posto per i rilievi e per la gestione della viabilità lungo un’arteria particolarmente trafficata della città.

Secondo i dati di Areu, nell’incidente sono rimaste coinvolte due persone, un uomo di 27 anni e un uomo di 67 anni. Sul posto sono state inviate due ambulanze, una della Croce rossa italiana di Saronno e una della Croce rossa italiana della Lombardia.

I soccorritori hanno prestato le prime cure ai feriti direttamente sul luogo dello schianto. Entrambi sono stati successivamente trasportati all’ospedale di Saronno in codice giallo.

Durante le operazioni di soccorso e i rilievi degli equipaggi della polizia locale si sono registrati rallentamenti alla circolazione lungo viale Lombardia. Saranno gli accertamenti della polizia locale a stabilire l’esatta sequenza dei fatti e le eventuali responsabilità dei conducenti coinvolti.

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