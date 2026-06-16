Softball

PRAGA – Al via oggi a Praga il girone mondiale di softball che assegnerà due posti per la fase finale della competizione, in programma il prossimo anno in Australia. Ma per il Saronnese e il Varesotto non si tratta di un Mondiale qualunque: tra le protagoniste del torneo ci sono infatti numerose giocatrici che militano nelle squadre del territorio. L’Italia si presenta alla rassegna iridata con una forte impronta locale. Nella rosa azzurra figurano infatti le atlete del Mkf Saronno Alessandra Rotondo, Christina Toniolo, Giulia Koutsoyanopulos e McKenzie Barbara, alle quali si aggiunge Melany Sheldon della Rheavendors Caronno.

Un gruppo che testimonia ancora una volta il ruolo di primo piano che le società della zona rivestono nel softball italiano, fornendo alla Nazionale alcune delle sue giocatrici più rappresentative.

Non solo azzurre

Le presenze legate al territorio non si limitano però alla Nazionale italiana. Nella Repubblica Ceca, una delle avversarie più temibili del girone e padrona di casa, milita infatti Barbora Saviola, atleta del Mkf Saronno.

Anche Cuba presenta un collegamento diretto con il territorio: nella selezione caraibica figura infatti Yamerki Guevara della Rheavendors Caronno Pertusella.

Una conferma dell’alto livello raggiunto dai club della zona, capaci di attirare e valorizzare giocatrici che trovano spazio anche nelle principali competizioni internazionali.

Girone difficilissimo

L’Italia è inserita in un raggruppamento particolarmente impegnativo che comprende Canada, Cuba, Australia, Taipei e Repubblica Ceca. Proprio oggi le azzurre debuttano contro il quotato Canada.

Dopo l’esordio, il calendario prevede le sfide con Taipei, Australia e Cuba, prima delle gare che definiranno la classifica finale del girone.

Allo Svoboda Ballpark, sulle alture a nord della capitale ceca, si annuncia una competizione estremamente equilibrata, senza una favorita assoluta e con numerose squadre in grado di puntare alla qualificazione per la fase conclusiva del Mondiale.

Per gli appassionati del territorio sarà anche l’occasione per seguire da vicino tante protagoniste che durante l’anno difendono i colori di Saronno e Caronno nei campionati italiani.

(foto di gruppo per le azzurre a Praga)

16062026