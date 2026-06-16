Softball

PRAGA – Esordio amaro oggi nel match delle 13, ma ricco di indicazioni positive, per l’Italia ai Mondiali di softball in corso a Praga nella Republica Ceca. Le azzurre hanno ceduto 11-10 al Canada al termine di una partita combattutissima, risolta soltanto all’ottavo inning dopo oltre due ore di continui capovolgimenti di fronte. La Nazionale italiana, nella quale figurano anche le giocatrici del Mkf Saronno Alessandra Rotondo, Christina Toniolo, Giulia Koutsoyanopulos e McKenzie Barbara oltre alla caronnese Melany Sheldon, ha tenuto testa fino all’ultimo a una delle principali candidate alla qualificazione.

Dopo un avvio equilibrato, l’Italia è passata in vantaggio nel terzo inning grazie a Barbara, ma il Canada ha replicato immediatamente portandosi sul 4-1 anche grazie a un fuoricampo di Erika Polidori. Le azzurre non si sono però arrese e hanno ricucito lo svantaggio nel quinto inning fino al 4-3, prima di subire un nuovo allungo delle nordamericane. Quando il punteggio sembrava compromesso, sono arrivati i fuoricampo di Barbara e Cimino che hanno riportato l’Italia sull’8-8, trascinando la sfida agli extra inning. Nel tie-break dell’ottava ripresa le italiane hanno trovato la forza di tornare avanti 10-8 grazie a un singolo da due punti di Dayton. Il Canada ha però risposto immediatamente, pareggiando e poi trovando il punto decisivo che ha chiuso l’incontro sull’11-10.

Una sconfitta che lascia rammarico per come è maturata ma che conferma la competitività dell’Italia in un girone particolarmente difficile. Le azzurre torneranno in campo già domani per un doppio impegno: alle 13 contro Taipei e alle 19 contro le padrone di casa della Repubblica Ceca. Entrambe le partite saranno trasmesse dalla Rai.

(foto: una fase del match. Credit: Wsbc)

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