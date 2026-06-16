Softball

PRAGA – Al via oggi il Mondiale di softball a Praga, la lanciatrice dell’Italia (e del Mkf Saronno), Christina Toniolo, si racconta tra orgoglio nazionale e il profondo legame con la realtà saronnese.

Manca ormai pochissimo al via della competizione iridata in Repubblica Ceca e in casa Italia Softball l’entusiasmo è alle stelle. Tra le protagoniste più attese c’è senza dubbio Toniolo, punto di forza della Nazionale e della Rheavendors Saronno. Raggiunta durante il ritiro in terra olandese, la lanciatrice azzurra ha espresso tutta la sua fiducia nel gruppo e l’emozione per l’imminente debutto.

Grandi aspettative per il Mondiale

Il clima all’interno del dugout azzurro è dei migliori, e Toniolo non si nasconde dietro ai cliché della vigilia: «Da questa squadra mi aspetto grandi cose», dichiara con determinazione. «Siamo un gruppo competitivo sotto ogni punto di vista. Abbiamo le carte in regola per produrre molto in attacco, giocare un’ottima difesa e mettere in mostra un grande reparto di lancio».

L’orgoglio della maglia azzurra

Per un’atleta, indossare i colori della Nazionale in un palcoscenico così prestigioso rappresenta il culmine di un percorso, un sogno che diventa realtà: «Indossare la maglia azzurra significa tutto per me. Questa è l’opportunità di una vita. Ogni singola persona all’interno di questa squadra è fiera di rappresentare l’Italia, e scendiamo in campo portando questi colori con immenso orgoglio».

Un’esperienza che va oltre il semplice aspetto agonistico, trasformandosi in un’occasione di crescita collettiva: «Far parte di un gruppo del genere è un’opportunità incredibile. Ti permette di giocare fianco a fianco con atlete straordinarie e offre a tutte noi la possibilità di crescere come professioniste e, allo stesso tempo, di far crescere l’intero movimento del softball».

Saronno, una seconda casa

Se il presente si chiama Nazionale, il cuore del club-level per Christina batte forte in Lombardia, dove sta disputando un’altra stagione da protagonista con la maglia del Saronno. Un legame, quello con la città e l’ambiente saronnese, che ha ormai superato i confini del diamante di gioco.

«Sì, amo assolutamente giocare a Saronno», confessa la giocatrice con un sorriso. «E non mi riferisco solo alla città in sé, che è splendida, ma soprattutto alle persone che la vivono. Lì ho trovato una vera e propria famiglia».

16062026