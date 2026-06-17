Basket

GERENZANO – Dopo la spettacolare vittoria del campionato, la squadra under 18 di basket della Salus Gerenzano aggiunge in bacheca anche la Coppa Lombardia Uisp vincendo 76 a 66 contro la Monza Sanfru, squadra vincitrice del girone del girone di Monza e Brianza.

Nonostante un inizio partita complicato dove i brianzoli sembravano avere la meglio, la squadra under 18 della Salus Gerenzano è riuscita a portare a casa una grandissima vittoria grazie a una coraggiosa rimonta che conferma le qualità e la passione dei giovanissimi cestisti di Gerenzano. Grazie alla vittoria della Coppa Lombardia, la Salus ha strappato il pass per le finali nazionali Uisp che si disputeranno a Rimini dove, dal 18 al 21 giugno, sarà decretata la squadra campione d’Italia di basket

Un clamoroso e prestigioso doblete messo a segno in maniera quasi inaspettata in una stagione durante la quale l’obbiettivo prefissato era quello di qualificarsi a metà classifica.

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