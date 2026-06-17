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CASTIGLIONE OLONA – È stata inaugurata lo scorso fine settimana al Museo Arte Plastica la mostra “Marinella Pirelli al Map”, iniziativa con cui il Comune di Castiglione Olona partecipa alla quinta edizione di “Archivi Futuri”, il festival degli Archivi del Contemporaneo che fino al 21 giugno coinvolge musei, fondazioni, associazioni, case museo e archivi del territorio con il Maga di Gallarate nel ruolo di capofila.

L’esposizione, allestita negli spazi del Museo Arte Plastica e visitabile fino al 28 giugno, nasce dalla collaborazione tra l’Archivio Marinella Pirelli, Mazzucchelli 1849 e il Map, proponendo un percorso che mette in dialogo le sperimentazioni artistiche e cinematografiche di Marinella Pirelli con la memoria industriale del territorio castiglionese.

Un dialogo tra arte, luce e materia

Protagonista della mostra è Marinella Pirelli (1925-2009), considerata una delle figure più originali della ricerca artistica italiana del secondo Novecento. Nel corso della sua carriera ha sviluppato un percorso autonomo tra pittura, cinema e installazioni, utilizzando la luce come vero e proprio materiale creativo e poetico.

L’esposizione trova un legame naturale con la storia del Polimero Arte Mazzucchelli, esperienza che tra il 1969 e il 1973 trasformò i materiali plastici da semplice prodotto industriale a strumento di sperimentazione artistica. Un patrimonio che oggi continua a vivere nelle sale del Museo Arte Plastica, ospitato all’interno del quattrocentesco Palazzo dei Castiglioni di Monteruzzo.

In mostra sono esposte le opere “Percorsi” del 2006 e “Film Ambiente” del 1969, lavori che testimoniano l’interesse dell’artista per la luce, il movimento e i materiali innovativi, creando un percorso immersivo tra immagini, proiezioni e installazioni.

Proseguono gli appuntamenti

Dopo l’inaugurazione dell’11 giugno, la rassegna prosegue nei prossimi giorni con ulteriori occasioni di visita e approfondimento.

Particolarmente atteso l’appuntamento di giovedì 18 giugno, quando il museo proporrà una visita speciale serale dalle 18 alle 20.30. A seguire sarà possibile assistere gratuitamente al concerto “La dolce vita degli anni ’50 e ’60” con Patrick Mittiga & The Swing Crew, inserito nel cartellone della manifestazione “Musica nelle Residenze Storiche”. Il programma spazierà tra musica classica, jazz e swing.

Orari e informazioni

La mostra resterà aperta fino a domenica 28 giugno. L’ingresso costa 6 euro e comprende anche la visita al Museo Branda Castiglioni.

Gli orari di apertura sono dal martedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, mentre la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per approfondire la figura di Marinella Pirelli e, allo stesso tempo, valorizzare il legame tra arte contemporanea, innovazione tecnologica e memoria industriale che caratterizza il patrimonio culturale di Castiglione Olona.

(foto archivio)

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