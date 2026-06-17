Cronaca

CESANO MADERNO – È stato sorpreso dagli agenti della polizia locale mentre stava imbrattando alcuni muri nell’area pedonale di via Cozzi. Protagonista dell’episodio un ragazzo minorenne, fermato nel tardo pomeriggio di ieri durante un servizio di controllo del territorio.

L’intervento degli agenti ha consentito di interrompere l’azione vandalica e di procedere agli accertamenti del caso. Nel corso delle verifiche sono state sequestrate 13 bombolette di vernice spray in possesso del giovane. Per il minorenne è scattata una sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento di polizia urbana. I genitori sono stati convocati al comando di polizia locale di via Fermi per la notifica degli atti relativi al provvedimento.

Dal Comune è stato inoltre precisato che le spese per la pulizia e il ripristino delle superfici imbrattate saranno a carico del trasgressore, che dovrà quindi farsi carico delle conseguenze del proprio gesto. L’episodio si inserisce nell’ambito delle attività di vigilanza e controllo svolte dalla polizia locale per contrastare atti di vandalismo e danneggiamento del patrimonio pubblico cittadino.

17062026