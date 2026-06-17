Cronaca

CESATE – Tragico incidente stradale nella mattinata di oggi a Cesate. Un motociclista di 45 anni ha perso la vita in seguito a uno scontro tra il suo scooter e un mezzo pesante. L’incidente è avvenuto attorno alle 10.05 in via XII Strada, nella zona industriale cittadina al confien con Solaro e Limbiate. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto i soccorsi in codice rosso.

Per il motociclista, un uomo di 45 anni, purtroppo non c’è stato nulla da fare. I sanitari intervenuti sul luogo dell’incidente hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Illeso invece il conducente del mezzo pesante, un uomo di 56 anni, che non ha avuto necessità di essere trasportato in ospedale.

Sul posto sono intervenuti un’automedica, un’ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri. Ai militari dell’Arma spetterà il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare le cause che hanno portato al violento impatto. L’area è stata temporaneamente interessata dalle operazioni di soccorso e dai rilievi delle forze dell’ordine.

17062026