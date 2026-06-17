Saronnese

CISLAGO – Una segnalazione comparsa nelle scorse ore sui social ha riportato l’attenzione sulla presenza delle volpi nel Saronnese. Un cittadino ha infatti riferito di aver trovato un animale morto all’angolo tra via Cavour e la zona del semaforo, chiedendo informazioni agli altri utenti per capire se si trattasse di una volpe o di un cane e per sollecitarne la rimozione.

Dalle immagini condivise online e dai commenti successivi, l’animale sembrerebbe essere una volpe, una specie che negli ultimi anni è tornata a farsi vedere con una certa frequenza anche nei centri abitati della zona.

Un ritorno dopo anni di assenza

Se fino a qualche decennio fa l’avvistamento di una volpe nel basso Varesotto o nelle Groane era considerato un evento piuttosto raro, oggi la situazione appare diversa. Negli ultimi anni le segnalazioni si sono moltiplicate tra Saronno, Cislago, Gerenzano, Uboldo, il Parco delle Groane e le aree boschive del circondario.

Gli esperti collegano questo fenomeno sia alla capacità di adattamento della specie sia alla presenza di corridoi ecologici e aree verdi che consentono agli animali di spostarsi anche in territori fortemente urbanizzati.

Avvistamenti sempre più frequenti

Non è raro che le volpi vengano osservate nelle ore serali o nelle prime ore del mattino mentre attraversano strade, parchi e zone residenziali alla ricerca di cibo. In diversi casi sono state notate persino all’interno dei centri abitati, vicino a giardini e aree industriali.

La presenza di questi animali non deve generalmente destare particolare preoccupazione: si tratta infatti di una specie schiva che tende a evitare il contatto con l’uomo.

L’episodio di Cislago

Nel caso segnalato a Cislago, il ritrovamento è avvenuto in una zona molto frequentata del paese. Non sono note le cause della morte dell’animale, che potrebbe essere stato investito oppure essere deceduto per altre ragioni.

L’episodio rappresenta comunque l’ennesima testimonianza del ritorno stabile della volpe nel territorio tra il Saronnese e le Groane, una presenza che fino a pochi anni fa era decisamente meno comune e che oggi viene segnalata con crescente frequenza dai cittadini.

(foto: la volpe trovata a Cislago)

17062026