Politica

BRUXELLES – “Abolire la Flat Tax per le partite Iva: ecco la nuova assurda crociata ideologica di Bruxelles”. Lo ha dichiarato l’eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri intervenendo nella plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo, dopo che la Commissione Von der Leyen ha raccomandato all’Italia di cancellare il regime forfettario per i lavoratori autonomi e i professionisti.

“Sostengono che sia il male assoluto, ma i dati dicono l’esatto opposto. Ogni anno in Italia aprono 500mila nuove partite Iva, di cui il 70% in regime forfettario. Invece di prenderlo a modello di sviluppo, l’Ue vuole fermarlo, ma noi non ci stiamo. La libertà di impresa è l’unico modo per salvare un’Europa che sta precipitando nel baratro del declino economico”.

Qui per ascoltare l’intervento integrale.

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