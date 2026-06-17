I più letti di ieri: tragedia nel lago di Como nei guai un solarese, motociclista ferito sulla tangenzialina e elisoccorso a Misinto
17 Giugno 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 16 giugno, grande attenzione per la tragedia avvenuta sul lago di Como con l’arresto di un automobilista residente a Solaro, per i progetti di inclusione e sostenibilità del Campo di Oz e per il bilancio positivo degli eventi del weekend alla Colombara. Spazio anche alla cronaca locale con due incidenti stradali che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi.
Tragedia nella notte tra Argegno e Brienno, dove un’auto è finita nel lago dopo un violento scontro frontale. Un uomo di 37 anni ha perso la vita, mentre il conducente dell’altra vettura, un 29enne residente a Solaro risultato positivo all’alcoltest, è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale.
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Alla Cascina Colombara entra nel vivo il Campo di Oz, progetto di agricoltura sociale che unisce produzione di verdura a chilometro zero e inclusione lavorativa. I cittadini possono prenotare sacchetti settimanali di ortaggi di stagione coltivati direttamente sul territorio.
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Sulla tangenzialina Sp31 bis un motociclista di 51 anni è rimasto ferito dopo una caduta avvenuta in tarda serata. Soccorso da ambulanza, vigili del fuoco e carabinieri, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano.
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Momenti di apprensione al confine con Rovellasca per un incidente che ha coinvolto quattro persone, tra cui due sedicenni. Sul posto sono intervenuti tre mezzi di soccorso, l’elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri per la gestione dell’emergenza.
Misinto, elisoccorso per incidente al confine con Rovellasca
Bilancio positivo per gli eventi del fine settimana secondo Tu@Saronno. Alla Cascina Colombara si sono registrate circa 2.000 presenze tra concerti, attività sportive, momenti conviviali e iniziative aperte gratuitamente alla cittadinanza.
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