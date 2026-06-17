Tragedia nella notte tra Argegno e Brienno, dove un’auto è finita nel lago dopo un violento scontro frontale. Un uomo di 37 anni ha perso la vita, mentre il conducente dell’altra vettura, un 29enne residente a Solaro risultato positivo all’alcoltest, è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale.

Alla Cascina Colombara entra nel vivo il Campo di Oz, progetto di agricoltura sociale che unisce produzione di verdura a chilometro zero e inclusione lavorativa. I cittadini possono prenotare sacchetti settimanali di ortaggi di stagione coltivati direttamente sul territorio.

Sulla tangenzialina Sp31 bis un motociclista di 51 anni è rimasto ferito dopo una caduta avvenuta in tarda serata. Soccorso da ambulanza, vigili del fuoco e carabinieri, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano.

Momenti di apprensione al confine con Rovellasca per un incidente che ha coinvolto quattro persone, tra cui due sedicenni. Sul posto sono intervenuti tre mezzi di soccorso, l’elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri per la gestione dell’emergenza.

Bilancio positivo per gli eventi del fine settimana secondo Tu@Saronno. Alla Cascina Colombara si sono registrate circa 2.000 presenze tra concerti, attività sportive, momenti conviviali e iniziative aperte gratuitamente alla cittadinanza.