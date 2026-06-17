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SARONNO – Mercoledì 17 giugno 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e da condizioni stabili per l’intero arco della giornata. Non sono previste precipitazioni nelle prossime ore e il tempo si manterrà generalmente soleggiato.

Le temperature si porteranno su valori pienamente estivi, con una massima prevista di 32°C e una minima di 19°C. Il dato più rilevante resta l’allerta per afa, legata al caldo e alle temperature elevate che interesseranno il territorio cittadino. I venti saranno deboli: al mattino soffieranno da Nord-Nordest, mentre nel pomeriggio tenderanno a disporsi da Sud-Sudovest, senza particolari rinforzi.

Nel corso della giornata il sole sarà prevalente, con soltanto qualche modesto annuvolamento che potrà comparire verso sera senza conseguenze sul fronte delle precipitazioni. Le condizioni meteo favoriranno attività all’aperto, pur con la necessità di prestare attenzione alle ore più calde a causa del disagio provocato dall’afa.

In Lombardia proseguirà l’influenza dell’alta pressione, che garantirà tempo stabile e soleggiato sulla maggior parte del territorio regionale. Le pianure, comprese quelle occidentali, vedranno condizioni simili a quelle di Saronno, mentre sulle aree alpine e prealpine si osserverà un graduale aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata, senza fenomeni significativi. I venti resteranno generalmente deboli e le temperature si manterranno elevate su gran parte della regione.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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