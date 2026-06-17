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SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della sindaca Ilaria Pagani in risposta alla lettera di un papà in merito all’aumento di costi e al cambio di gestione del servizio di pre e post scuola.

In merito alla lettera anonima pubblicata recentemente in prima pagina, l’Amministrazione Comunale di Saronno precisa che non esiste alcun allarme sul servizio di pre e post scuola. I toni utilizzati non corrispondono alla realtà di un servizio che, al contrario, ha registrato un netto salto di qualità.

Le tariffe del pre e post scuola erano bloccate da circa 15 anni e l’adeguamento introdotto si traduce in un incremento minimo di pochi euro al mese.

Si tratta di una misura necessaria per garantire una minima sostenibilità economica al servizio, a fronte di costi di gestione e del lavoro generale aumentati nell’ultimo quindicennio. Il passaggio della gestione del servizio dall’Istituzione al Comune risponde a una naturale e corretta evoluzione organizzativa, un percorso già avviato dallo scorso anno scolastico 2025/2026.

Il servizio di pre e post scuola non riguarda infatti soltanto l’Istituzione Monsignor Zerbi, ma si estende a tutti gli istituti comprensivi del territorio saronnese. Sotto il profilo educativo si conferma che l’erogazione del servizio presso l’Istituzione continuerà regolarmente, mantenendo le tariffe uniformi e uguali per tutti, ma con l’impiego operativo degli insegnanti a contratto dell’Istituzione stessa.

L’equità sociale resta comunque una priorità assoluta. Per questo motivo, viene confermata anche per quest’anno la totale gratuità del servizio per tutte le famiglie con Isee fino a 6.700 euro che ne facciano richiesta, garantendo così la massima tutela per le fasce più vulnerabili. A questa misura si aggiunge, per la prima volta dal prossimo anno scolastico, un’ulteriore importante agevolazione introdotta dall’Amministrazione: una riduzione del 50% sulle tariffe del pre e post scuola a partire dall’iscrizione del secondo figlio, un aiuto concreto per sostenere i nuclei familiari più numerosi.

La qualità del servizio è confermata dai fatti. Nel recente incontro tra l’Amministrazione e i rappresentanti dei genitori delle scuole, è stata espressa unanime soddisfazione. Nell’ultimo anno, grazie all’impiego di educatori professionali, sono state introdotte attività strutturate e laboratori per i bambini mai realizzati in passato, trasformando il pre e post scuola in un tempo educativo di alto livello.

L’impegno del Comune resta quello di garantire alle famiglie saronnesi servizi scolastici sicuri, accessibili e di eccellente qualità.

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