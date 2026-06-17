Eventi

SARONNO – Il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno ospiterà venerdì 19 giugno una serata dedicata alla missione in Camerun di don Mario Morstabilini, sacerdote Fidei Donum della diocesi di Milano impegnato nella diocesi di Ngaoundéré. L’iniziativa avrà come obiettivo la presentazione del progetto per la costruzione della nuova parrocchia di San Michele Arcangelo e offrirà ai partecipanti un’occasione di incontro, testimonianza e solidarietà.

Don Mario Morstabilini sarà infatti a Saronno per raccontare il proprio impegno pastorale e i progressi del progetto che sta portando avanti nella città camerunense di Ngaoundéré, dove opera come missionario. Le offerte raccolte nel corso della serata saranno destinate proprio alla realizzazione della parrocchia di San Michele Arcangelo, un’opera considerata importante per la crescita della comunità locale.

Il programma inizierà alle 18 con la celebrazione della Santa Messa nel Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. A presiedere la funzione saranno don Massimiliano Bianchi e lo stesso don Mario Morstabilini.

Al termine della celebrazione è prevista una cena di condivisione nel Chiostro del Santuario. Per chi lo desiderasse, il bar resterà aperto con la possibilità di consumare un’apericena in un clima di convivialità.

La serata proseguirà alle 20.30 in Santuario con la presentazione delle immagini del viaggio missionario compiuto da don Massimiliano Bianchi in Camerun tra gennaio e febbraio. Saranno inoltre proposte testimonianze e un momento di preghiera, per approfondire la realtà della missione e conoscere più da vicino le esigenze della comunità di Ngaoundéré.

Gli organizzatori ricordano che saranno disponibili anche i due ampi parcheggi del Santuario, raggiungibili da viale Santuario 27, per agevolare la partecipazione dei fedeli e dei cittadini interessati all’iniziativa.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09