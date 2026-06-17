SARONNO – Tensione in pieno centro oggi, martedì 17 giugno, quando una discussione tra due uomini è degenerata fino ad arrivare alle mani.

L’episodio si è verificato poco prima di mezzogiorno, in una delle vie più frequentate della città. Secondo le prime informazioni, i due contendenti, entrambi stranieri, hanno iniziato a discutere animatamente. I toni si sono rapidamente alzati fino a trasformare il confronto verbale in una colluttazione.

Ad assistere alla scena sono stati alcuni passanti. Tra loro un pensionato che, temendo un ulteriore peggioramento della situazione, ha richiesto l’intervento della polizia locale.

Sul posto sono arrivate due pattuglie del comando della polizia locale che hanno separato i due uomini e riportato la calma. Entrambi presentavano i segni della lite ma non hanno avuto bisogno di assistenza sanitaria né di essere trasportati in ospedale.

Gli agenti hanno quindi accompagnato i due contendenti al comando per gli accertamenti e le pratiche del caso. Al momento non sono ancora note le ragioni che hanno portato allo scontro.

Resta inoltre da chiarire se la vicenda avrà sviluppi sul piano legale o se uno dei due deciderà di presentare denuncia. Sono in corso le verifiche degli agenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.