SARONNO – Nel silenzio dell’Amministrazione comunale alle domande del personale scolastico, all’agitazione sindacale e alle richieste dei genitori sui problemi che interessano l’istituzione Zerbi e la ventilata ipotesi, mai confermata ma mai smentita, di una riduzione delle classi pubblichiamo la riflessione di un papà sul servizio pre e post scuola. Il genitore spiega come non solo la sua, e altre famiglie dovranno fare i conti con un aumento che non è stato spiegato ma neanche annunciato dall’Amministrazione ma anche come secondo quanto detto sia cambiata anche la gestione del servizio. Sempre senza spiegazioni solo con un post su Facebook che annuncia l’apertura delle iscrizioni.

“Qualche giorno fa – esordisce il papà – il Comune ha annunciato sui social l’apertura delle iscrizioni ai servizi di pre e post scuola per gli alunni delle scuole statali e come ogni anno mi sono attivato per la compilazione della domanda”. E in questa fase che il cittadino racconta di aver notato una prima novità: il servizio non è più gestito dall’istituzione comunale Zerbi ma direttamente dal Comune. “Fino all’anno scorso era organizzato dalla Zerbi, quest’anno invece dal Comune. Viene spontaneo chiedersi se si stia iniziando a depotenziare questa realtà”.

La critica principale riguarda però le nuove tariffe. Il papà prosegue con un raffronto delle tariffe dell’anno precedente “nell’ultimo anno scolastico il pre scuola costava 75 euro e il post scuola 110 euro” e quelle attuali che vedono 90 euro per il prescuola trimestrale e 130 per il post scuola sempre trimestrale. “Si dirà che per chi usufruisce di entrambi i servizi i prezzi restano pressoché invariati, ma chi come me utilizza soltanto uno dei due si trova a pagare circa 20 euro in più per ogni bollettino“, afferma.

Amara la riflessione del papà che parte anche da una comunicazione sull’apertura delle iscrizioni senza la trasparenza di parlare dei cambi di servizio e di tariffe: “Ma tanto ormai è consuetudine. La sindaca chiederà scusa, capirà le difficoltà, darà una pacchetta sulla spalla e non cambierà nulla. Lei è impegnata a inaugurare i Ferrari Club o organizzare gli eventi pride. La sindaca, quella della porta aperta: per far cambiare l’aria consumata”.

(foto archivio)

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