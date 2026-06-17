Saronno, nuova bufera: pre e post scuola novità e aumenti, senza spiegazioni: la riflessione di un papà
17 Giugno 2026
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Commenti
Ci si lamentava della mancata comunicazione da parte di Airoldi ma questa sindaca non mi sembra che abbia migliorato la situazione anzi è la continuità della giunta precedente di cui faceva parte in veste di assessore ai servizi sociali.
Povera Saronno a caduta libera sempre più in basso .
Ma non vede che non sono stati capaci neanche di spiegare cos’è questo spreco di soldi che chiamano pomposamebte reverie?
Ma l’assessora alla scuola chi l’ha mai vista? Passa il suo tempo trastullarsi con le strampalate autocelebrazioni invece che occuparsi di noi