Softball

PRAGA – Dopo la beffarda sconfitta all’esordio contro il Canada, l’Italia incassa un pesante stop nella seconda partita del Mondiale di softball in corso a Praga. Le azzurre sono state sconfitte 9-0 da Taipei al sesto inning, pagando soprattutto la grande potenza offensiva delle asiatiche. La formazione di Taipei ha indirizzato la partita già nelle battute iniziali grazie a due fuoricampo messi a segno nel primo inning. Un avvio travolgente che ha permesso alle asiatiche di portarsi rapidamente sul 4-0, mettendo subito in difficoltà la Nazionale italiana.

Le avversarie hanno continuato a colpire anche nelle riprese successive, allungando sul 5-0 nel secondo inning e controllando poi il match grazie a una solida prestazione difensiva e alla buona prova della lanciatrice Hsia-Ai Ke. L’Italia ha provato a restare in partita ma ha trovato poche occasioni offensive, riuscendo a mettere in difficoltà la difesa asiatica soltanto in rare circostanze. Nel frattempo le azzurre hanno limitato i danni nelle riprese centrali, ma nella sesta frazione Taipei ha piazzato l’allungo definitivo con altri quattro punti, chiudendo l’incontro sul 9-0.

Nella Nazionale italiana sono impegnate anche diverse atlete legate al territorio, tra cui le giocatrici del Mkf Saronno Alessandra Rotondo, Christina Toniolo, Giulia Koutsoyanopulos e McKenzie Barbara, oltre alla caronnese Melany Sheldon.

Per le azzurre non c’è però tempo per fermarsi. Questa sera alle 19 torneranno infatti in campo allo Svoboda Ballpark per affrontare le padrone di casa della Repubblica Ceca in una sfida che potrebbe già rivelarsi determinante per il prosieguo del cammino mondiale. Dopo due sconfitte consecutive contro Canada e Taipei, l’Italia è chiamata a una pronta reazione per rilanciare le proprie ambizioni nel difficile girone di Praga.

(foto Ezio Ratti/Fibs: un’azione di gioco)

17062026