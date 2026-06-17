Softball

PRAGA – Dopo le sconfitte contro Canada e Taipei, arriva la prima vittoria dell’Italia ai Mondiali di softball in corso a Praga. Le azzurre questa sera hanno superato con un convincente 10-2 le padrone di casa della Repubblica Ceca, tornando pienamente in corsa per le partite decisive del fine settimana che assegneranno i posti per la fase finale della World Cup. Davanti ai mille spettatori dello Svoboda Ballpark, la formazione guidata da Craig Montvidas ha disputato una gara di grande carattere, costruendo il successo grazie a una prestazione corale sia in attacco che in difesa, in pedana di lancio Christina Toniolo del Saronno.

L’Italia ha sbloccato il risultato nel terzo inning, portandosi sullo 0-3 grazie alle valide della saronnese Rotondo, Piancastelli, Cecchetti, Dayton e Barbara. Le ceche hanno provato a reagire, riportandosi sul 2-3, ma le azzurre hanno mantenuto il controllo dell’incontro.

Tra gli episodi decisivi spicca una spettacolare giocata difensiva di Isabella Dayton (ex Saronno), protagonista di una presa al volo vicino alle recinzioni che ha negato alle padrone di casa il possibile sorpasso. Fondamentale anche la prova in pedana della saronnese Christina Toniolo, che ha contenuto efficacemente l’attacco ceco nei momenti più delicati della partita.

Nella seconda parte della gara l’Italia ha definitivamente preso il largo. Piancastelli ha firmato un lungo fuoricampo che ha dato ulteriore slancio alle azzurre, mentre nel sesto inning è arrivato l’allungo decisivo con quattro punti che hanno portato il punteggio sull’8-2. A completare l’opera sono stati il triplo da tre punti di Dayton e le valide di Vigna e Longhi. Nella formazione italiana erano presenti anche le altre atlete del Mkf Saronno Alessandra Rotondo, Giulia Koutsoyanopulos e McKenzie Barbara, oltre alla caronnese Melany Sheldon, confermando ancora una volta il peso del softball del territorio all’interno della Nazionale.

Grazie a questo successo l’Italia mantiene vive le proprie possibilità di qualificazione e tornerà in campo giovedì alle 13 contro l’Australia in una sfida che potrebbe rivelarsi determinante per il prosieguo del cammino mondiale.

(foto Wbsc: l’esultanza della saronnese Aleasandra Rotondo dell’Italia)

17062026