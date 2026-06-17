Solaro

SOLARO – Si rinnova anche quest’anno il ricordo di Angelo Nobile, il vigile urbano del Comune di Solaro che perse la vita nell’adempimento del proprio dovere durante una drammatica sparatoria avvenuta 46 anni fa nelle campagne al confine tra Solaro e Saronno. La cerimonia commemorativa è in programma oggi, mercoledì 17 giugno alle 18.30, al cippo di Cascina Emanuela, eretto proprio nel luogo dove si consumò la tragedia. Alla commemorazione prenderanno parte le autorità e una rappresentanza delle forze dell’ordine. L’invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza.

Una ferita ancora viva nella memoria della comunità

I fatti risalgono al 17 giugno 1980. Quella mattina una banda composta da cinque malviventi aveva assaltato la Cassa di risparmio di Solaro, nel centro del paese, riuscendo a impossessarsi di circa sette milioni di lire prima di darsi alla fuga a bordo di una Volkswagen Golf rubata. Durante la fuga i rapinatori percorsero le strade periferiche della zona fino a raggiungere Cascina Emanuela, dove la loro auto terminò la corsa schiantandosi contro un trattore. Proprio nelle vicinanze si trovava una pattuglia della polizia locale composta dal vigile Angelo Nobile, 26 anni, e dal comandante Paolo Cacciola, 32 anni. I due agenti, ignari della rapina appena compiuta, si avvicinarono al veicolo per verificare quanto accaduto.

La sparatoria nelle campagne tra Solaro e Saronno

Quando le portiere della Golf si aprirono e i cinque occupanti tentarono di fuggire nei campi circostanti, i vigili intimarono l’alt. Fu in quel momento che scoppiò la sparatoria. Uno dei rapinatori sparò a distanza ravvicinata contro Angelo Nobile, che aveva cercato riparo dietro il trattore dopo essersi accorto del pericolo. L’agente venne colpito mortalmente alla schiena. Poco dopo fu ferito gravemente anche il comandante Cacciola, raggiunto da un colpo al torace, mentre altri spari partirono dal vicino bosco dove si erano nascosti alcuni complici. I banditi riuscirono poi a raggiungere a piedi Caronno Pertusella, dove si impossessarono di un’altra automobile per proseguire la fuga verso Saronno.

Cacciola fu ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Saronno e riuscì a sopravvivere. Per Angelo Nobile, sposato e padre di una bambina di appena due anni, non ci fu invece nulla da fare.

Il ricordo a 46 anni dalla tragedia

A distanza di quasi mezzo secolo, Solaro continua a ricordare il sacrificio di Angelo Nobile, divenuto simbolo di dedizione al servizio pubblico e di attaccamento al dovere. La cerimonia di mercoledì rappresenterà ancora una volta un momento di raccoglimento e memoria per tutta la comunità, chiamata a rendere omaggio a una delle pagine più dolorose della storia locale.

17062026