Sport

SARONNO – Una trasferta da sogno che si trasforma in una pagina indelebile di storia sportiva per la Ginnastica Corrias. Dal 9 al 14 giugno la città di Forlì ha ospitato il prestigioso Campionato nazionale Aics di ginnastica ritmica, un palcoscenico di altissimo livello che ha visto brillare oltre ogni aspettativa le giovani atlete della compagine agonistica societaria.

La spedizione si è chiusa con un risultato straordinario: la squadra allieve LB1, impegnata nella specialità dei 4 cerchi, ha conquistato il gradino più alto del podio, proclamandosi ufficialmente campione nazionale.

L’eccezionale performance è stata firmata in pedana dalle talentuose ginnaste Iorda, Grazi, Ceglia e Caronni: le quattro atlete hanno eseguito un esercizio magistrale per precisione, sincronismo ed espressività, conducendo l’attrezzo con una disinvoltura che ha letteralmente stregato la giuria e distaccato la concorrenza.

A guidare il giovane quartetto in questa avventura tricolore è stata l’allenatrice Margherita Banfi, che ha saputo gestire la tensione della vigilia e accompagnare le sue atlete verso il successo perfetto.

Questo titolo nazionale non è frutto del caso, ma il coronamento di un percorso fatto di costante impegno, profonda passione e tantissimo lavoro quotidiano in palestra, elementi che hanno permesso di trasformare i sacrifici dei mesi passati in una splendida medaglia d’oro.

Con questa vittoria la Ginnastica Corrias porta i colori di Saronno sul tetto d’Italia, celebrando un gruppo di campionesse che, con il cerchio tra le mani, ha dimostrato di avere un grande futuro davanti a sé.

(foto dell’evento)

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