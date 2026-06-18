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ARESE – Fnp Cisl Milano Metropoli aiuta gli over 65 nell’attivazione della Carta d’identità elettronica. In vista del 3 agosto, data oltre la quale il documento d’identità cartaceo non sarà più valido e tutti i cittadini dovranno avere la Cie, il sindacato dei pensionati della Cisl potenzia il servizio di consulenza e assistenza sul digitale, ad Arese, a Milano e altri comuni dell’hinterland.

Lo sportello si concentra, in primis, sulla Cie, ma dà anche informazioni su altre procedure on line che riguardano la pubblica amministrazione, centrale e locale. Presso la sede di Arese, in via De Gasperi 7, il servizio è disponibile lunedì mattina e mercoledì pomeriggio.

Ad oggi, si stima che siano state emesse 54,5 milioni di Cie in tutta Italia. Di queste, però, solo 9 milioni sarebbero state abilitate per l’utilizzo on line. “Il divario digitale è tra le barriere che di frequente rendono difficile l’accesso alla pubblica amministrazione degli over 65”, spiega Luigi Maffezzoli, segretario generale Fnp Cisl Milano Metropoli. “Dopo il 3 agosto, molti cittadini avranno in tasca la carta d’identità elettronica, ma non l’avranno abilitata alle operazioni on line e, tra di loro, molti pensionati potranno trovarsi in difficoltà. Il nostro obiettivo è rendere gli anziani autonomi, fare in modo che si sentano capaci e sicuri nell’utilizzo delle tecnologie”.

Ad Arese, come già accade in altri sportelli Fnp Cisl a Milano e nell’hinterland – a Milano in via Valassina 22, via Benedetto Marcello 18, via Tommei 8, oltre che a Magenta, a Pero, a Bollate, Corsico, Trezzo d’Adda e in altri comuni dell’hinterland a Nord Est di Milano – i pensionati iscritti possono ricevere un primo orientamento, per esempio, su tutto ciò che serve per abilitare la Cie all’utilizzo on line. In secondo luogo, i pensionati possono ricevere aiuto nell’attivazione, anche in caso di problemi, come l’aver smarrito pin o puk, avere cambiato dispositivo o numero di telefono.

Laddove sia necessario, i pensionati riceveranno, inoltre, supporto su pratiche come la domanda di invalidità civile, il bollo auto, l’utilizzo di Pagopa, IO.

Lo sportello digitale ad Arese è aperto il lunedì dalle 9.30 alle 12.30 e il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30, previo appuntamento, chiamando lo 02 93580423 o scrivendo a [email protected]

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