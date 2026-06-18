Arese, carta d’identità elettronica: Cisl Milano Metropoli aiuta gli over 65
18 Giugno 2026
ARESE – Fnp Cisl Milano Metropoli aiuta gli over 65 nell’attivazione della Carta d’identità elettronica. In vista del 3 agosto, data oltre la quale il documento d’identità cartaceo non sarà più valido e tutti i cittadini dovranno avere la Cie, il sindacato dei pensionati della Cisl potenzia il servizio di consulenza e assistenza sul digitale, ad Arese, a Milano e altri comuni dell’hinterland.
Lo sportello si concentra, in primis, sulla Cie, ma dà anche informazioni su altre procedure on line che riguardano la pubblica amministrazione, centrale e locale. Presso la sede di Arese, in via De Gasperi 7, il servizio è disponibile lunedì mattina e mercoledì pomeriggio.
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