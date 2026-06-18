Basket

SARONNO – La promozione conquistata sul campo dalla Robur Saronno nella finale di Divisione Regionale 2 contro Legnano segna anche la fine di un ciclo. Dopo quattro stagioni alla guida del progetto giovanile biancoceleste, Alessandro Leva lascia infatti il club insieme a Claudia Dalla Valle, responsabile del minibasket. La stagione appena conclusa ha regalato grandi soddisfazioni alla società saronnese. La formazione Under 19 ha conquistato la promozione in Dr1, coronando un percorso costruito quasi interamente con ragazzi cresciuti nel vivaio Robur. Un risultato che si aggiunge ai numerosi successi ottenuti negli ultimi anni dal settore giovanile.

Leva, arrivato a Saronno quattro anni fa, ha contribuito alla crescita del movimento biancoceleste lavorando con i gruppi giovanili e costruendo una filiera che ha portato diversi giocatori a compiere il salto verso categorie superiori. Con lui lascia anche Claudia Dalla Valle, che negli ultimi anni ha guidato il settore minibasket contribuendo alla formazione delle nuove generazioni di atleti. Alla base della separazione vi sarebbero differenti visioni sul futuro del progetto tecnico. Alessandro Leva proseguirà la propria attività a Ceriano Laghetto, mentre Dalla Valle ripartirà da Gerenzano.

Tutti i nuovi nomi

Contestualmente la Robur ha definito il nuovo assetto organizzativo del settore giovanile. La guida del gruppo Under 19 sarà affidata a Marco Rota, già assistente allenatore della prima squadra ai tempi di Paolo Piazza e reduce dall’esperienza in Svizzera.

Luca Meazzi, proveniente da San Pio X e già allenatore in DR1, e Riccardo Genovese seguiranno invece le formazioni Under 17. Jonathan Molteni sarà il responsabile dell’Under 15, mentre Lele Camorani guiderà i gruppi Under 13 e Under 14.

Novità anche nel minibasket, che sarà coordinato da Matteo Alberio, proveniente dalla Sportlandia Tradate. Alberio sarà affiancato da Stefano Pedroncelli. Nello staff entrerà inoltre Alex Acker, ex giocatore professionista con trascorsi anche in Eurolega e nei campionati statunitensi, che collaborerà con il settore minibasket occupandosi in particolare dell’insegnamento della lingua inglese ai più giovani.

La Robur apre dunque una nuova fase della propria storia sportiva, forte dei risultati ottenuti negli ultimi anni ma con una struttura tecnica profondamente rinnovata e chiamata a proseguire il lavoro di crescita del vivaio biancoceleste.

18062026