Calcio

SARONNO – Dopo una stagione che ha visto la prima squadra raggiungere il miglior risultato degli ultimi vent’anni, arrivando fino alla finale playoff del girone di Eccellenza poi persa contro la Solbiatese, il Fbc Saronno guarda al futuro investendo sul settore giovanile. La società biancoceleste ha infatti annunciato la nascita della nuova formazione Under 18 regionale, un progetto che punta a creare un ulteriore percorso di crescita per i giovani calciatori del territorio. L’iniziativa si inserisce nella strategia del club di rafforzare il proprio vivaio e offrire ai ragazzi un’opportunità per proseguire il percorso di formazione in un contesto competitivo e organizzato.

Dal Fbc Saronno sottolineano come la crescita di una società passi inevitabilmente attraverso il lavoro con i giovani e la valorizzazione dei talenti. La nuova Under 18 regionale nasce proprio con l’obiettivo di accompagnare gli atleti in un percorso di sviluppo non solo sportivo e tecnico, ma anche personale. I giovani che entreranno a far parte della squadra avranno così la possibilità di confrontarsi in un campionato regionale, indossando una maglia storica del calcio dilettantistico lombardo e inserendosi in una realtà che negli ultimi anni ha rilanciato le proprie ambizioni.

La società ha già aperto le adesioni per la nuova formazione. Per informazioni è possibile contattare il direttore sportivo Alfredo Ottolina al numero 3292742196. Con la nascita dell’Under 18 regionale, il Fbc Saronno aggiunge un nuovo tassello al proprio progetto sportivo, confermando la volontà di investire sui giovani e di costruire le basi per il futuro del club.

18062026