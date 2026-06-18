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CASTIGLIONE OLONA – Profondo cordoglio a Castiglione Olona e in particolare nella frazione di Gornate Superiore per la scomparsa di don Maurizio Canti, storico parroco della comunità, morto all’età di 89 anni. A ricordarlo è stata l’Amministrazione comunale, che ha espresso vicinanza alla comunità parrocchiale e a tutti coloro che negli anni hanno conosciuto e apprezzato il sacerdote. Don Maurizio ha guidato la parrocchia di Santa Caterina per oltre quarant’anni, diventando una figura di riferimento non soltanto sul piano religioso ma anche umano e culturale.

“Con i suoi 89 anni, don Maurizio non era semplicemente il parroco che da quarant’anni guidava la comunità di Gornate Superiore: era un pilastro insostituibile, una guida saggia e un pezzo fondamentale della nostra storia e del nostro cuore”, si legge nel messaggio diffuso dal Comune. Nel 2003 la città aveva già voluto riconoscere il suo impegno conferendogli il Sigillo Civico, la massima benemerenza comunale. Un riconoscimento assegnato per “il costante impegno profuso al servizio della comunità, la dedizione ai giovani, l’amore per il recupero del patrimonio storico e artistico e la straordinaria sensibilità verso l’ambiente e la natura”.

Don Maurizio era conosciuto anche per i suoi molteplici interessi culturali. Appassionato di astronomia, amava osservare il cielo e approfondire i misteri dell’universo, affiancando alla fede una costante curiosità verso la scienza. Nelle sue omelie riusciva a spaziare dall’arte alla storia, dall’attualità alle riflessioni sui conflitti, utilizzando spesso riferimenti e linguaggi capaci di avvicinare persone di ogni età. Particolarmente forte era anche il legame con il territorio e con le tradizioni locali. Molto vicino agli Alpini, partecipava alle loro iniziative e ai momenti commemorativi dedicati ai caduti e ai reduci di guerra. Allo stesso tempo era una presenza costante nelle manifestazioni legate al mondo agricolo, come la tradizionale benedizione dei trattori, appuntamento molto sentito dalla comunità di Gornate Superiore.

“Oggi non piangiamo solo la perdita di un sacerdote, ma la scomparsa di un uomo straordinario che è entrato con delicatezza e forza nella vita di ciascuno di noi”, sottolinea ancora l’Amministrazione comunale, ricordando come il suo esempio e i suoi insegnamenti continueranno a vivere nella memoria della comunità.

18062026