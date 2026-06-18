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CASTIGLIONE OLONA – Oltre 7 mila persone hanno animato sabato sera il centro storico di Castiglione Olona in occasione della quattordicesima edizione di “Tra Arte e Degustazione”, manifestazione che ancora una volta ha richiamato visitatori da tutto il territorio trasformando il borgo in un grande palcoscenico a cielo aperto. L’evento, ormai tra gli appuntamenti più attesi dell’estate castiglionese, ha unito enogastronomia, cultura, musica e valorizzazione del patrimonio storico, confermando il gradimento del pubblico e il forte richiamo della formula proposta dagli organizzatori.

Vino, musica e musei aperti fino a sera

L’edizione 2026 ha visto la partecipazione di una trentina di cantine provenienti da diverse regioni italiane, affiancate da stand gastronomici distribuiti lungo le vie del borgo.

Ad accompagnare la serata non sono mancati concerti dal vivo, dj set e iniziative culturali, mentre i musei cittadini sono rimasti aperti fino a tarda sera consentendo ai visitatori di scoprire le bellezze artistiche e storiche del centro storico.

Il ringraziamento del Comune

L’Amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per la riuscita della manifestazione, ringraziando tutte le realtà che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento.

Un riconoscimento particolare è stato rivolto alla Pro Loco di Castiglione Olona, alla polizia locale, alla Protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, ai corpi di polizia e ai carabinieri in congedo, oltre ai numerosi volontari che hanno collaborato alla buona riuscita dell’iniziativa.

Ringraziamenti sono stati rivolti anche agli addetti alla sicurezza, ai gruppi musicali e ai dj che hanno animato la serata.

Un appuntamento ormai consolidato

La grande partecipazione registrata conferma il ruolo di “Tra Arte e Degustazione” come uno degli eventi di punta del calendario castiglionese, capace di valorizzare il centro storico e di richiamare migliaia di visitatori.

A chiudere la manifestazione è stato il ringraziamento rivolto dal Comune a tutte le persone che hanno preso parte all’evento, contribuendo a rendere speciale anche la quattordicesima edizione della rassegna.

18062026