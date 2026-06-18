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SARONNO – Un confronto lungo, diretto e senza particolari formalità quello che si è svolto ieri sera tra i residenti del quartiere e l’assessora all’Ambiente Laura De Cristofaro durante l’incontro promosso dal Comitato Aria Pulita. Al centro della serata le segnalazioni sugli odori provenienti dall’area industriale di via Grieg, la questione delle analisi ambientali e le preoccupazioni dei cittadini per la qualità della vita nella zona.

L’assessora ha fatto il punto sulle iniziative intraprese dal Comune e ha risposto alle numerose domande dei presenti. Non sono mancati momenti di confronto molto schietto, con i residenti che hanno raccontato disagi, timori e richieste di maggiori controlli. De Cristofaro ha ascoltato le testimonianze e ha riconosciuto le preoccupazioni della popolazione residente, invitando il comitato a continuare a raccogliere segnalazioni e documentazione utile. “Abbiamo molto sollecitato che si facesse in tempi relativamente brevi, compatibilmente con gli impegni di tutti” ha spiegato l’assessora ripercorrendo il lavoro svolto con Arpa, Ats, Provincia di Varese e Comune di Caronno Pertusella. “Sappiamo benissimo che è un problema e vogliamo che si capisca a che cosa è dovuto per intervenire”.

Molf al via entro fine agosto

Uno dei temi più attesi era quello del Molf, lo studio olfattometrico che dovrà individuare le cause delle molestie olfattive segnalate nella zona. “Da quando abbiamo iniziato a parlarne? A fine anno scorso, e arriveremo a fare il Molf a fine agosto e siamo andati veloci, nel senso ci siamo stati dietro” ha affermato De Cristofaro, spiegando anche la complessità dell’iter che coinvolge diversi enti. L’indagine prevede il coinvolgimento di cittadini-sentinella, la raccolta di dati meteorologici e l’analisi delle condizioni ambientali. Al termine è previsto un incontro pubblico per presentare i risultati alla cittadinanza.

Affidato l’incarico a un consulente esperto

L’assessora ha confermato che il Comune di Saronno e quello di Caronno Pertusella hanno affidato l’incarico a un consulente specializzato che collabora anche con l’Università dell’Insubria. “Adesso siamo al punto che abbiamo affidato l’incarico a questo consulente esperto che lavora anche con l’Università dell’Insubria” ha spiegato. Il professionista seguirà tutte le fasi del progetto e collaborerà con gli enti coinvolti nell’analisi dei dati raccolti. Sempre parlando del percorso avviato dal Comune, De Cristofaro ha sottolineato che “abbiamo fatto tutto quello che si doveva fare per quanto riguarda il Molf e, ripeto, l’abbiamo sollecitato, siamo stati molto dietro”.

Divieti di sosta e richiesta a Ferrovienord

Nel corso della serata è stato affrontato anche il tema della presenza dei camion in attesa lungo via Grieg, indicata da molti residenti come una delle possibili cause dei disagi. L’assessora ha ricordato che il Comune è intervenuto modificando la viabilità e introducendo il divieto di fermata. “Abbiamo deciso di cambiare la mobilità di via Grieg e stabilire che ci fosse il divieto di fermata, in modo che i camion comunque non potessero sostare”. Parallelamente è stata inviata una richiesta a Ferrovienord, proprietaria dell’area verde situata di fronte all’azienda, affinché vengano realizzati interventi fisici per impedire l’accesso dei mezzi pesanti. “Abbiamo scritto a Ferrovie Nord Milano e abbiamo chiesto di fare delle sistemazioni in modo da evitare che i camion parcheggiassero anche su quella proprietà” ha spiegato l’assessora. “Abbiamo scritto nero su bianco che non potevano parcheggiare e quindi lo faranno”.

L’invito ai cittadini

Durante il confronto De Cristofaro ha più volte invitato i residenti a continuare a documentare le situazioni ritenute anomale. In particolare ha suggerito di raccogliere fotografie, annotazioni e segnalazioni relative a eventuali depositi di polveri o altre criticità. “Raccogliete tutto il materiale che potete” ha detto rivolgendosi ai cittadini. “Fate fotografie, prendete nota di quello che osservate e condividetelo. In questo modo possiamo approfondire ogni segnalazione”. Un messaggio accolto positivamente dai presenti, che hanno apprezzato la disponibilità dell’assessora al confronto e la volontà di mantenere aperto un canale diretto con il comitato e con i residenti della zona.