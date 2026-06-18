Da oggi apre il cantiere di via Volonterio: ecco tutte le modifiche al traffico in vigore fino a fine agosto
18 Giugno 2026
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Commenti
Sig. Urso lei è il consigliere delegato alla viabilità giusto? Ci spiega perché lavori che bloccano per quasi 100 giorni una delle vie di scorrimento più trafficate di Saronno non li ha fatti fare di notte?