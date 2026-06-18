SARONNO – Parte oggi, giovedì 18 giugno, uno dei cantieri più importanti dell’estate saronnese. Sono infatti iniziati i lavori per la sostituzione della rete del gas in via Volonterio, un intervento destinato a durare fino a domenica 31 agosto e che comporterà rilevanti modifiche alla viabilità cittadina.

L’opera interessa il tratto ascendente e discendente del cavalcavia di via Volonterio e prevede il rinnovo di una rete ormai obsoleta con l’installazione di nuove tubazioni realizzate con materiali di ultima generazione, più sicuri ed efficienti.

I cambiamenti più evidenti riguardano la circolazione. Via Volonterio è diventata a senso unico in direzione via Varese nel tratto compreso tra via Monte Rosa e la rotatoria di viale Prealpi. Dalla rotatoria tra via Varese, via Volonterio e via Filzi è invece consentito l’accesso verso via Monte Rosa esclusivamente al traffico locale.

Per raggiungere la zona est della città provenendo da via Varese sarà necessario utilizzare percorsi alternativi passando da via Primo Maggio, viale Lombardia, viale Lazzaroni, via Europa, via Galli o via Novara. Per i mezzi superiori a 3,5 tonnellate sono stati inoltre individuati percorsi obbligatori dedicati.

Disagi anche per il trasporto pubblico. Per tutta la durata del cantiere saranno infatti temporaneamente soppresse le fermate degli autobus urbani presenti in via Varese e via Volonterio. Gli utenti possono consultare il sito di Stie per verificare aggiornamenti e variazioni delle linee.

Il cantiere porta con sé anche una modifica sperimentale alla viabilità nell’area della stazione ferroviaria di Saronno Centro. Per tutta la durata dei lavori i veicoli provenienti da viale Rimembranze e via Cantore in direzione via Caduti della Liberazione dovranno dare la precedenza ai mezzi in arrivo da via Primo Maggio e piazza Cadorna.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea e consiglia a chi attraversa Saronno per raggiungere altri comuni di utilizzare, quando possibile, strade extraurbane o l’autostrada.

“Siamo consapevoli dei disagi che un intervento di questa portata comporterà per residenti, automobilisti e attività della zona. Si tratta però di lavori necessari e non più rinviabili. La sostituzione della rete del gas rappresenta un investimento importante per la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture cittadine. Chiediamo ai cittadini un po’ di pazienza e collaborazione durante queste settimane, nella consapevolezza che il beneficio sarà duraturo per tutta la comunità” sottolinea la sindaca Ilaria Pagani.