Città

SARONNO – Dal campo alla tavola, passando per la redazione. Dopo aver visitato ieri i il Campo di Oz alla Cascina Colombara e aver raccontato ai lettori il progetto di agricoltura sociale che sta crescendo a Saronno, è arrivato anche il momento dell’assaggio.

Al termine del sopralluogo i responsabili del progetto hanno regalato alla redazione alcuni dei primi prodotti raccolti: zucchine fresche e un profumatissimo mazzetto di basilico. Un gesto semplice che si è trasformato in un piccolo esperimento culinario.

Tornati in redazione, infatti, abbiamo deciso di mettere alla prova i prodotti del campo preparando un pranzo veloce. Le zucchine sono finite in padella mentre il basilico è diventato l’ingrediente principale di una sorta di pesto preparato con pinoli e completato con feta a cubetti. Il tutto per condire un piatto di mezzo penne. Il risultato? Una ricetta semplice, nata quasi per gioco, ma decisamente apprezzata da chi ha avuto la fortuna di assaggiarla. (Si in redazione abbiamo anche i piatti azzurri ;))

“È stato bello cucinare utilizzando prodotti che avevamo appena visto crescere nel campo e di cui avevamo raccontato la storia – commenta la direttrice Sara Giudici – Spesso si parla di chilometro zero come uno slogan, ma in questo caso conoscevamo davvero l’origine di ogni ingrediente. Inoltre è stato divertente essere creativi partendo da quello che avevamo a disposizione, senza una ricetta prestabilita”.

L’esperienza ha permesso anche di toccare con mano uno degli aspetti più interessanti del progetto: imparare a seguire la stagionalità. Al Campo di Oz non si scelgono infatti i singoli prodotti, ma si riceve ciò che la terra offre in quel momento. Un invito a riscoprire sapori, ricette e abitudini che spesso la grande distribuzione ha fatto dimenticare.

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Verdura a km zero e inclusiva? A Saronno c’è il campo di Oz: tutte le info su come funziona

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