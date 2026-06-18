Città

SARONNO – Si è svolta domenica 7 giugno, nella cornice dell’area del parco Aquilone di Saronno, la tradizionale festa di fine stagione dell’unione sportiva Saronno Rugby.

L’appuntamento ha riunito oltre 100 partecipanti tra atleti, tecnici, dirigenti e famiglie del club: dalle “Prime mete” (3 anni) sino all’under 16, senza dimenticare il gruppo seniores di rugby touch, confermando ancora una volta il forte senso di appartenenza che caratterizza il club saronnese.

Durante la giornata non sono mancati momenti di gioco, convivialità e divertimento, in un clima di amicizia e partecipazione che da sempre rappresenta uno dei valori fondanti del rugby. La festa è stata l’occasione per ripercorrere insieme le esperienze vissute nel corso della stagione sportiva, ringraziando tutti coloro che, con il loro impegno e la loro passione, contribuiscono quotidianamente alla crescita del movimento rugbistico cittadino.

“La presenza importante di famiglie e ragazzi è la dimostrazione di quanto il club si stia rafforzando come una vera comunità sportiva, nonostante si continui ad operare senza una “casa” utilizzando, ad ore, il desolante campo B dello Stadio Colombo Gianetti”. Grazie al lavoro di tutti”, sottolinea Raffaele Monteleone, presidente dell’unione sportiva Saronno Rugby, “è stata una stagione sportiva positiva e siamo molto contenti per la promozione nel massimo campionato (serie A élite) di Parabiago Rugby 1948 con cui stiamo sviluppando le nostre juniores, la rete di club che collaborano nel territorio si rafforzerà ulteriormente per questa nuova opportunità di sviluppo”.

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