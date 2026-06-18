Momenti di tensione in corso Italia, dove una violenta lite ha richiesto l’intervento della polizia locale. A dare l’allarme è stato un pensionato che ha assistito alla scena, consentendo agli agenti di intervenire rapidamente.

Continuano le preoccupazioni dei residenti della zona della retrostazione, dove si moltiplicano i furti di bagagli ai danni dei viaggiatori. Dopo numerose segnalazioni rimaste senza risposta, alcuni cittadini hanno deciso di organizzarsi per aiutare le vittime.

Drammatico incidente stradale a Cesate, dove uno scontro tra uno scooter e un camion è costato la vita a un motociclista di 45 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi.

Fa discutere la gestione dei servizi pre e post scuola, con aumenti e novità che, secondo la testimonianza di un genitore, sarebbero stati introdotti senza adeguate spiegazioni alle famiglie interessate.

A Origgio è stata inaugurata una nuova porta d’accesso al Parco dei Mughetti. Un intervento simbolico ma significativo, pensato per rafforzare il legame tra territorio, ambiente e fruizione degli spazi verdi.