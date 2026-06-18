I più letti di ieri: lite in centro, allarme furti in stazione e tragedia sulla strada
18 Giugno 2026
Momenti di tensione in corso Italia, dove una violenta lite ha richiesto l’intervento della polizia locale. A dare l’allarme è stato un pensionato che ha assistito alla scena, consentendo agli agenti di intervenire rapidamente.
Saronno, lite violenta in corso Italia bloccata dalla polizia locale, allertata da un pensionato
Continuano le preoccupazioni dei residenti della zona della retrostazione, dove si moltiplicano i furti di bagagli ai danni dei viaggiatori. Dopo numerose segnalazioni rimaste senza risposta, alcuni cittadini hanno deciso di organizzarsi per aiutare le vittime.
Retrostazione, sempre più regno dei ladri di bagagli: dopo le segnalazioni ignorate i residenti si attivano per le vittime
Drammatico incidente stradale a Cesate, dove uno scontro tra uno scooter e un camion è costato la vita a un motociclista di 45 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi.
Cesate: tragico schianto tra scooter e camion, muore motociclista di 45 anni
Fa discutere la gestione dei servizi pre e post scuola, con aumenti e novità che, secondo la testimonianza di un genitore, sarebbero stati introdotti senza adeguate spiegazioni alle famiglie interessate.
Saronno, nuova bufera: pre e post scuola novità e aumenti, senza spiegazioni: la riflessione di un papà
A Origgio è stata inaugurata una nuova porta d’accesso al Parco dei Mughetti. Un intervento simbolico ma significativo, pensato per rafforzare il legame tra territorio, ambiente e fruizione degli spazi verdi.