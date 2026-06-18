Limbiate

LIMBIATE – Un passo importante per il potenziamento della sicurezza sul territorio. Con la consegna ufficiale del cantiere sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri, un’opera attesa da tempo dalla comunità limbiatese.

L’annuncio è arrivato dal Comune di Limbiate, che ha sottolineato il valore strategico dell’intervento. La giornata odierna segna infatti l’avvio concreto del progetto, con l’apertura del cantiere destinato a ospitare il futuro presidio dell’Arma. Secondo l’Amministrazione comunale si tratta di un’infrastruttura fondamentale per il territorio, destinata a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e a garantire un punto di riferimento moderno ed efficiente per cittadini e istituzioni. La nuova struttura punta a migliorare le condizioni operative dei carabinieri e, allo stesso tempo, a offrire spazi adeguati alle esigenze di un servizio sempre più importante per la tutela della sicurezza pubblica.

Dal Comune viene evidenziato come l’avvio dei lavori rappresenti il passaggio dalla fase progettuale a quella realizzativa, trasformando in realtà un’opera considerata prioritaria per la città. L’intervento si inserisce nel più ampio percorso di investimenti sulle infrastrutture pubbliche e sui servizi rivolti alla cittadinanza, con l’obiettivo di rafforzare la presenza dello Stato sul territorio e offrire risposte concrete alle esigenze della comunità locale.

Con l’apertura del cantiere prende dunque forma un progetto che l’Amministrazione definisce fondamentale per il futuro di Limbiate e per il miglioramento dei servizi dedicati alla sicurezza.

18062026