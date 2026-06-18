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SARONNO – Giovedì 18 giugno 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da tempo stabile e cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Non sono previste precipitazioni e il sole accompagnerà gran parte delle ore diurne.

Le temperature saranno in ulteriore aumento rispetto ai giorni precedenti, con una massima di 33°C e una minima di 21°C. Permane l’allerta afa, favorita dall’alta pressione che continua a interessare la Lombardia e dal caldo intenso previsto durante le ore centrali della giornata. I venti saranno deboli: al mattino proverranno da Est, mentre nel pomeriggio ruoteranno da Sud-Sudovest, senza particolari variazioni di rilievo.

Le condizioni meteorologiche resteranno quindi favorevoli alle attività all’aperto, con un contesto tipicamente estivo e poche variazioni nel corso della giornata. Solo qualche addensamento nuvoloso potrà comparire verso sera, senza però compromettere il quadro generalmente stabile e asciutto.

In Lombardia il campo di alta pressione continuerà a garantire tempo soleggiato su gran parte del territorio regionale. Le pianure e le aree pedemontane vivranno condizioni molto simili a quelle di Saronno, con cieli poco nuvolosi e temperature elevate. Sulle zone alpine e sulle Orobie è invece previsto un aumento della nuvolosità dal pomeriggio, con la possibilità di deboli piogge in serata sui settori montani più settentrionali. Nel complesso, tuttavia, la regione sarà interessata da una giornata prevalentemente stabile e calda.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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